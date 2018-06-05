Работы Энди Уорхола прибыли на Коста-дель-Соль

В Музее Пикассо в Малаге открылась выставка американского художника Энди Уорхола. Посетителям предлагают посмотреть на «Банки с супом Кэмпбелл» и другие культовые работы классика поп-арта.

Выставка «Уорхол. Механическое искусство» обещает посетителям экскурс в раннее творчество Уорхола, в период его работы графическим дизайнером в 1950-х. Экспозиция включает почти четыре сотни работ, собранных из 45 различных источников. Среди них картины, скульптуры, фотографии, журналы и обложки альбомов, которые отражают инновационный подход иконы поп-арта, который черпал вдохновение из американской промышленной революции. Программа мероприятий, приуроченных к выставке, также включает показ короткометражных фильмов и мультимедийных перформансов.

Выставка будет работать в Малаге до 16 сентября.