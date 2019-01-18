Появились кадры со съёмок нового фильма с Хавьером Бардемом

В сети появились фото со съёмок нового фильма «Молли», главные роли в котором играют Эль Фаннинг и Хавьер Бардем.

Драма рассказывает о 24 часах из жизни девушки по имени Молли (Эль Фаннинг) и её отца Лео (Хавьер Бардем), который страдает от психического расстройства.

Кадры, распространившиеся в социальных сетях, были сделаны в Бруклине, в Нью-Йорке. На них испанец лежит на тротуаре с разбитым лбом, пока Фаннинг в роли дочери больного пытается ему помочь. На другом снимке персонаж Бардема босиком идёт по улицам города в пижаме и халате.

В фильме режиссёра Салли Поттер также снимаются Сальма Хайек, Крис Рок и Лора Линни. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна.