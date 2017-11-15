Посетители Музея Дали в Фигерасе впервые увидят картину "Фигура в профиль"

Посетители Музея Дали в Фигерасе впервые смогут увидеть картину "Фигура в профиль", которая до этого момента выставлялась только однажды, в 1925 году. Тогда будущей звезде сюрреализма был всего 21 год. Выставка проходила в галерее Dalmau в Барселоне и включала в себя 17 картин маслом и 5 рисунков. Среди них было шесть портретов сестры художника, Анны-Марии, которая в те годы часто выступала в роли модели Дали и почти всегда изображалась со спины. Тогда художник еще не был известен, но с восхищением относился к живописи. По словам куратора выставки и директора Музея Дали Монтсе Агер, "он был словно губка и впитывал различные тенденции в поисках своего стиля".

Центральное место на картине "Фигура в профиль" занимает сидящая сестра художника, которая любуется видами на Кадакес – теми же, что открывались из окон дома отца Дали. По словам Агер, полотно отличают "ясность и спокойствие", а также "простота линий и особенности работы с пустыми пространствами". Мастер использовал мягкие цвета, характерные для зимнего дня, и тщательно проработал такие детали, как, например, кудри девушки.

Полотно 92 года находилось в руках частных собственников и нигде не выставлялось. В год проведения вышеупомянутой выставки в Барселоне друг семьи, аптекарь Жоаким Куси, купил картину за 500 песет, и с тех пор общественность ее больше не видела. В марте "Фигура в профиль" появилась на торгах в лондонском аукционном доме Bonham’s, и фонд "Гала – Сальвадор Дали" приобрел ее за 2 миллиона евро.

В рамках нынешней экспозиции картина выставляется вместе с еще четырьмя полотнами из коллекции фонда, которые также были представлены в Барселоне в 1925 году – двумя портретами Анны-Марии, натюрмортом "Бутылка рома с сифоном" и портретом Рамонеты Монтсальватже, дочери банкира из Фигераса.

Выставка "Сальвадор Дали, ученик художника" открылась во вторник и продлится до конца 2018 года.