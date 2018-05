Пол Маккартни выступит в Мадриде

Билеты поступят в продажу 18 марта в 10:00 через сервисы Livenation, Ticketmaster а также будут доступны через торговую сеть El Corte Inglés. Предпродажа возможна с 10:00 15 марта через paulmccartney.com, с 12:00 через ticketmaster.es/americanexpress, а также с 10:00 16 марта через сайт Livenation.es и для подписчиков газеты El País.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке El País, которая в этом году отмечает свое 40-летие, а также радио Los 40 Principales, которому исполняется 50.

Артист давал в Испании концерт в последний раз 12 лет назад. Этим шоу в Мадриде он начнет свой гастрольный тур One on one, в ходе которого планирует посетить также Германию и США, где имели успех его предыдущие 27 выступлений в 22 городах в рамках программы Out there.

Маккартни будет петь в столице Испании на протяжении 3 часов, он исполнит песни The Beatles, Wings и часть из своей сольной карьеры. Сопровождать его будет та же группа, с которой он работает на протяжении 10 лет: Пол "Wix" Уикенз (клавишные), Брайан Рэй (бас, гитара), Расти Андерсон (гитара) и Эйб Лабориэл Младший (барабаны).

