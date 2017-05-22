Платформа Netflix запустила сериал "Телефонистки", полностью снятый в Испании

28 апреля в Испании состоялась премьера нового сериала Netflix "Телефонистки". Это первый проект платформы, полностью снятый в Испании.

Все эпизоды сериала были выложены в Интернет одновременно. Действие его разворачивается в Мадриде 20-х годов прошлого столетия. Главные роли исполнили Бланка Суарес, Мэгги Сивантос, Ана Фернандес и Надия де Сантьяго. Их главные героини, сотрудницы национальной телефонной компании, стремятся к вожделенной и труднодостижимой свободе.

Смелое решение о заступлении на службу в качестве телефонисток принесет им массу приключений, которые они не могли себе даже представить. Зрителей ждет увлекательная история их приключений, поисков, стремлений и влюбленностей.