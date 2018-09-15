Перформеры разделись догола в Музее Прадо

Обнажённая пара устроила перформанс в Музее Прадо в Мадриде. Адриан Пино Оливера и его спутница Жет Брюль разделись у диптиха «Адам и Ева» кисти Альбрехта Дюрера. Позже пару вывела полиция.

Эксцентричный каталонец возобновил таким образом Proyecto V, которым он занимался с марта 2017 по март 2018. Он намерен проводить перформансы каждый месяц, называя их «ритуалом».

С помощью концептуального искусства молодой человек стремится донести идею единства мужского и женского в человеке. По его собственным словам, «человек может быть того пола, которого ему захочется», не взирая на биологию.

Обычно Оливера работает один, хотя на этот раз его сопровождал небинарный человек, который «не считает себя женщиной, хоть является ею». Перформер уже привык к тому, что его выдворяют из музейных учреждений, но не собирается останавливаться, чтобы донести свой посыл, призывая мужчин принять свою женскую составляющую, а женщин не ограничиваться устоявшимися образами.