Пенелопа Крус научила американскую телеведущую испанским ругательствам

Во время интервью ДеДженерес попросила актрису научить ее нескольким испанским фразам. Крус с энтузиазмом отозвалась на ее просьбу. Выбор выражений, которым она научила ведущую, оказался довольно любопытным. Первое звучало как "Me tienes hasta el moño" ("Ты меня достал"). ДеДженерес с трудом попыталась повторить его. Вторую фразу, "Me cago en la leche" (в дословном переводе – "Я испражняюсь в молоко", используется для выражения досады), продюсеры перекрыли звуковым сигналом и сопроводили подписью "Мы не можем показать перевод в эфире", так как программа выходит в утреннее время, когда ее могут увидеть дети. После этого собеседницы переключились на обсуждение сериала.