Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снимутся в новом фильме иранца Асгара Фархади

В 2012 году Фархади получил премию "Оскар" за фильм "Развод Надера и Симин", повествующий о расставании супругов из среднего класса. Сейчас он заканчивает работу над сценарием картины, в которой будут задействованы Крус и Бардем. "По задумке, фильм будет сниматься в Испании, но мы пока не знаем, где. Это драма, что для актеров – настоящий подарок. Кроме того, работать с режиссером "Развода" – поистине роскошь", - рассказала Крус. В основу сюжета ляжет история семьи виноделов, живущей в сельской местности. Ожидается, что съемки начнутся в следующем году.

Крус и Бардем, поженившиеся в 2010 году, в настоящее время работают над картиной "Эскобар", посвященной известному колумбийскому наркобарону. Бардем играет самого дилера, а Крус – его любовницу, журналистку Вирхинию Вальехо. Это их первая совместная работа с 2008 года, когда актеры снялись в фильме "Вики Кристина Барселона". Возможность вновь поработать друг с другом у Фархади супруги назвали "невероятной". "Никто этого не планировал. Мы не собираемся всегда работать вместе, но если появляется такой шанс и он имеет смысл, то почему нет?", - поделилась актриса.

Крус получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в вышеупомянутой "Вики Кристина Барселона". Бардему статуэтка также досталась за роль второго плана, которую он исполнил в картине "Старикам здесь не место". Впервые супруги встретились на съемках фильма "Хамон, хамон" в 1992 году.