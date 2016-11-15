Новый вид искусства: человеческие эмоции оживляют арт-объекты

Каталонский инженер и биомедик Феликс Виньяльс создал новую художественную концепцию, которую назвал "биотронным искусством". Как сообщает La Vanguardia, в соответствии с ней арт-объекты активируются в зависимости от человеческих эмоций. Свои творения Виньяльс представил в субботу на фестивале Tragaluz в Олоте (Жирона). В них используются такие элементы, как биение сердца, от которого включаются лампочки, физический контакт между людьми, приводящий в действие подсветку фасадов, а также мозговая активность, которая создает уникальную музыку. Инженер уже представил свои работы в таких музеях, как Центр современной культуры в Барселоне, а также на фестивалях искусств и технологий, в том числе LlumBCN.