Новый вид искусства: человеческие эмоции оживляют арт-объекты

Каталонский инженер и биомедик Феликс Виньяльс создал новую художественную концепцию, которую назвал "биотронным искусством". Как сообщает La Vanguardia, в соответствии с ней арт-объекты активируются в зависимости от человеческих эмоций. Свои творения Виньяльс представил в субботу на фестивале Tragaluz в Олоте (Жирона). В них используются такие элементы, как биение сердца, от которого включаются лампочки, физический контакт между людьми, приводящий в действие подсветку фасадов, а также мозговая активность, которая создает уникальную музыку. Инженер уже представил свои работы в таких музеях, как Центр современной культуры в Барселоне, а также на фестивалях искусств и технологий, в том числе LlumBCN.
По словам Виньяльса, его концепция вписывается в направление медиаискусства. Ее основная задача – призвать людей к размышлениям на тему присутствия цифровых технологий в их жизни и их влияния на межличностные отношения, изучая связь между обществом, технологиями и человеческим телом. В своих работах он играет с физическими процессами тела и электроникой, трансформируя эмоции в свет и звук. Так, благодаря физическому контакту между двумя людьми и в зависимости от его интенсивности рождаются звук и свет, а мозговая активность посредством электроэнцефалограммы может трансформироваться в "уникальную, неповторимую музыку".Темы: Культура