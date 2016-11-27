Норман Фостер займется расширением музея Прадо

Знаменитый британский архитектор Норман Фостер займется реализацией проекта по расширению музея Прадо. Вместе с испанским коллегой Карлосом Рубио они обновят Зал Королевств, расположенный неподалеку от главного здания музея. По предварительным оценкам, размер необходимых затрат составит около 30 миллионов евро. Пресс-релиз гласит, что предложенный Фостером и Рубио проект предусматривает сохранение уже имеющихся элементов и их органичную адаптацию к требованиям современного мира.

Зал Королевств – одно из немногих оставшихся зданий дворца Буэн-Ретиро, построенного по распоряжению короля Филиппа IV, который задумывался как вторая резиденция монарха. Постройка была возведена даже раньше самого музея Прадо, открывшегося в 1819 году. Ранее в здании располагался Музей испанской армии, однако в прошлом году оно было передано музею с целью расширения его выставочных площадей.

Фостер и Рубио планируют открыть южный фасад зала и построить огромный атриум, а также сохранить оригинальные балконы. На крыше будут установлены солнечные панели.

Фостер признался, что для него большая честь "внести свой вклад в новую фазу расширения Прадо". Его бюро занималось строительством моста Миллениум в Лондоне, винодельни во французском хозяйстве Шато Марго, а также аэропортов в Панаме, Иордании и Гонконге. Кроме того, британец приложил руку к перестройке стадиона "Камп Ноу", где базируется футбольный клуб "Барселона".

Фирма его партнера по проекту Rubio Architectural, в свою очередь, была основана в 2014 году. Она занимается в основном проектами на территории Испании, но также имеет опыт строительства в России и Саудовской Аравии.