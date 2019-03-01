На выставке в Мадриде представили статую Фелипе VI, которую покупателю предстоит сжечь

В выставочном комплексе Ifema появилась 4,5-метровая статуя короля Испании Фелипе VI. Она выставлена на продажу за 200 тысяч евро, но сделка будет совершена лишь при условии, что новый владелец обязуется сжечь её в течение 12 месяцев.

Работа Сантьяго Сьерры и Эухенио Мерино представлена в рамках 38-й Выставки современного искусства. Она представляет собой нинот – фигуру, которую принято сжигать во время традиционного фестиваля Фальяс в Валенсии.

Статуя изображает короля Фелипе VI в гиперреалистичной манере. Монарх предстал перед посетителями выставки в синем костюме, а сотрудники галереи периодически обрызгивают его духами Hugo Boss "Dark Blue". Фигура изготовлена из полиуретана и картона, а внутри имеется огнеупорная конструкция в виде скелета, которая сохранится после сожжения.

Предполагается, что символическое сожжение должно пройти в закрытом месте, где можно разводить огонь. Владелец сохранит за собой лишь права на видеозапись.

Ранее авторы также создали статую генерала Франсиско Франко в холодильнике Coca Cola.