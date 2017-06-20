На севере Испании прошли ежегодные прыжки через младенцев

В испанском городке Кастрильо-де-Мурсия (рядом с Бургосом) начался ежегодный фестиваль Эль-Колачо. Каждый год на протяжении почти 400 лет в этот день мужчины города одеваются в красное и желтое, чтобы придать себе сходство с дьяволом, и прыгают через лежащих на земле младенцев. Считается, что этот ритуал избавляет малышей от первородного греха и влияния злых духов.

Младенцев, недавно появившихся на свет, кладут на матрасы на улицах города, а “демон” скачет через их головы с хлыстами и огромными кастаньетами. Говорят, что в этот момент грехи прилипают к "дьяволам", а не к детям. Сам фестиваль длится почти неделю, на протяжении которой горожане дразнят "дьявола", встречая его на улицах, а он в ответ гоняется за ними с хлыстом.