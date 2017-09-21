На горе Монтсеррат откроется музей монотеистических религий

Помимо уже существующих на Монтсеррат аббатства бенедиктинцев, собора и музея культуры, на горе планируется открыть новую экспозицию – музей, посвящённый монотеистическим религиям.

Музей трёх религий станет фактически обновлённым музеем Библии, где собраны материалы по истории и культуре Ближнего Востока и другие материалы, посвящённые тематике сосуществования евреев, христиан и мусульман в древности.

Новый музей расскажет о зарождении монотеистических религий в Средиземноморье. Особое внимание будет уделяться священным текстам, которые будут рассматриваться, в первую очередь, в контексте мирного сосуществования приверженцев разных верований. Также планируется подготовить мультимедийные презентации и интерактивные материалы.

По задумке монахов-бенедиктинцев, которые будут руководить организацией музея, он также должен стать «домом мира» для представителей трёх вероисповеданий: христианства, иудаизма и ислама.

В 2025 году монастырю Монтсеррат исполняется тысяча лет, и, по мнению монахов, открытие музея могло бы быть приурочено к этому событию.