На главной площади Мадрида пройдет серия рождественских концертов

Балконы здания Casa de la Panadería на главной мадридской площади Пласа-Майор станут основным местом проведения праздничных концертов музыки и поэзии. Как сообщают информационные агентства Испании, гостей ждут выступления в жанрах соул, фанки, фламенко, джаз и многих других.

Откроет программу трио Las Damas Swing, вдохновением для создания которого послужили легендарные группы 30-х годов прошлого столетия. Их репертуар включает в себя кавер-версии самых разнообразных артистов – от местных Лолы Флорес и Рафаэля до всемирно известных Майлка Джексона и Дэвида Боуи.

В среду, 28 декабря, перед столичной публикой выступит коллектив Black Music Box, по-своему интерпретирующий соул-композиции последних пятидесяти лет. 29 декабря и 2 января зрители увидят шоу "Рождество в стиле фламенко" с участием Антонио Эскудеро по прозвищу Потахе, который исполнит вокальные партии, а также гитариста Хесуса Лосады и перкуссиониста Эль-Гийе, играющего на ставшем традиционным для данного жанра инструменте под названием кахон.

В свою очередь, в рамках концерта "Транзит" трое известных мадридских поэтов представят разные поколения и формы понимания поэзии. В их числе – Марта Асунсьон Алонсо, Гонсало Эксарпа и Амалия Баутиста. Они зачитают свои произведения в пятницу, 30 декабря.

Классическую музыку исполнит трио Recorda, участники которого играют на кларнете и струнных инструментах. 3 января они представят публике свой широкий репертуар, включающий в себя как произведения Гайдна, так и популярные рождественские колядки-вильянсикос и композиции из мультфильмов студии Disney.

Завершит цикл концерт группы Christmas Jazz, состоящей из вокалиста, контрабасиста, пианиста и саксофониста. Они исполнят классические праздничные композиции в джазовой обработке 4 января.

Все вышеупомянутые выступления начнутся в 20:00.