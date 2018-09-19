Музей Прадо запустил краудфандинговую кампанию, чтобы купить картину

Музей Прадо в Мадриде призывает граждан почувствовать себя меценатами и поучаствовать в кампании по сбору средств для приобретения картины французского художника Симона Вуэ «Портрет девочки с голубем».

Картина находится в частной коллекции и в настоящее время выставлена в музее в рамках временной экспозиции.

Пожертвования можно сделать прямо в музее, где для этих целей установили специальную урну рядом с картиной, или на сайте Прадо с помощью банковской карты. Пожертвовать можно любую сумму от пяти евро, а общая стоимость картины составляет 200 тысяч евро. Сбор средств открыт до конца года.

Благодаря участию в этой краудфандинговой кампании спонсоры смогут получить в этом году налоговые вычеты. Желающие также могут увидеть своё имя на сайте музея.

Руководство Прадо, который готовится отметить своё двухсотлетие, отметило, что если эта инициатива завершится успехом, будут запущены и другие проекты.

Музей проявляет интерес к этой работе Вуэ, поскольку она выделяется на фоне прочих портретов своей эпохи. Французский художник изобразил на ней радостную девочку, а не серьёзных господ, как это было принято в его времена. К тому же, ранее картина была неизвестна, и её история хранит множество секретов. Кроме того, эта работа связана с другой картиной кисти Вуэ в коллекции музея – «Время, побеждённое любовью, красотой и надеждой».