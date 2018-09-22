Музей Прадо отправится в тур по случаю своего 200-летия

Музей Прадо в Мадриде представил программу мероприятий по случаю 200-летия с момента открытия. География мероприятий охватывает более трёх десятков городов, в которых пройдут выставки и встречи с испанскими и зарубежными экспертами и другие проекты.

Музей таким образом стремится подтвердить свою образовательную и социальную роль.

Министр культуры Испании Мигель Фаломир, присутствовавший на презентации программы, отметил, что «без музея Прадо история искусств была бы иной».

На праздничные мероприятия выделено 12 млн евро, 80% из которых поступило из ежегодного бюджета, а 20% составляют средства, выделенные спонсорами.

200 лет с момента открытия музея исполнится в 2019 году, однако праздничные мероприятия начнутся уже в ноябре. 19 ноября состоится открытие экспозиции, посвящённой истории Прадо, на которой предполагается присутствие короля Фелипе VI и королевы Летисии.

В рамках проекта De gira por España планируется провезти более десятка важных работ из коллекции музея по всем испанским регионам, включая Сеуту и Мелилью.

На 17 временных выставках в 2019 году посетители пинакотеки смогут увидеть работы Веласкеса, Рембрандта, Гойи, Фра Анджелико и Софонисбы Ангисолы и Лавинии Фонтаны. Также в музее пройдёт фотовыставка агентства Efe, на которой через фотографии можно будет проследить историю музея за последние 80 лет.

Кроме того, Прадо собирается выпустить 27 публикаций, в том числе коллекцию об истории музея и комикс.

В учреждении обещают тесное взаимодействие и с другими видами искусств: театром, кино, музыкой, танцами и сарсуэлой.

Также пинакотека запустила кампанию по сбору средств на приобретение в коллекцию музея картины «Портрет девочки с голубем» французского художника Симона Вуэ.

В Прадо сообщают, что во время праздничных мероприятий работы из фонда музея не будут передавать в другие учреждения, и коллекция будет наиболее полной.