Музей Прадо открыл новые залы с фламандской живописью и «сокровищами Дофина»

В музее Прадо в Мадриде открылись новые залы с выставками из фондов музея. Экспозицию пополнила фламандская живопись и образцы декоративного искусства из «коллекции Дофина».

Открытие залов является частью плана по реогранизации коллекции Прадо. В планах руководства полностью отдать помещения здания Villanueva под выставочные цели. В течение ближайших месяцев планируется открыть ещё больше залов, чтобы показать множество произведений, которые долгое время не выставлялись. Ранее эта часть музея использовалась как административные и складские помещения, а также реставрационные мастерские.

Начиная с понедельника, работают семь новых залов фламандской живописи 17 века, которая включает работы Рубенса Яна Брейгеля, Клары Петерс и Давида Теньера. Среди них также «Юдифь на пиру у Олофрена» кисти Рембрадта и натюрморты Габриеля Метсю.

Другая новинка Прадо – выставка «Сокровища Дофина». Коллекция включает большое количество декоративных предметов, которые принадлежали «Великому Дофину» французскому королю Луи XIV и перешли по наследству его сыну Фелипе V, с которого началась испанская ветвь династии Бурбонов. Эта коллекция попала в Прадо в 1839 году. Отныне её можно увидеть в изогнутой 40-метровой витрине в круглом зале. Благодаря сотрудничеству с компанией Samsung, выставка также получила интерактивное оснащение.