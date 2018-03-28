Музей Дали будет продавать билеты через Интернет

Фонд «Гала - Сальвадор Дали» объявил о нововведениях в театре-музее художника в Фигерасе. Чтобы избавиться от очередей в музее, посетителям предоставлена возможность покупки билетов через Интернет.

В тестовом режиме система онлайн-продажи функционировала с января этого года. Отныне она будет действовать на постоянной основе, и в ней будут доступны для покупки все билеты. К тому же для удобства посетителей в музее появился дополнительный третий вход.

Время работы музея будет продлено с 09:00 до 20:00. При этом это расписание будет дейстовать на протяжении шести месяцев, с апреля по сентябрь, а не с июля, как это было раньше. На фасаде здания также появилось информационное табло, которое сообщает о наличии билетов в продаже.