Музеи Барселоны приостановили забастовку из-за законодательства 1977 года

Музеи Барселоны были вынуждены приостановить во вторник забастовку из-за требований закона 40-летней давности об обеспечении безопасности предметов искусства.

Организации MagmaCultura и Ciut'art, в ведении которых находятся бастующие музеи, установили минимальный уровень услуг для обеспечения безопасности экспонатов, лишив таким образом работников возможности провести забастовку.

Профсоюзы приняли решение приостановить акцию, отметив, что руководство организаций ввело эти меры, ссылаясь на необходимость охраны предметов искусства, хотя бастующий персонал занимается информационной поддержкой и не имеет отношения к безопасности. При этом требование о минимальных услугах по обеспечению безопасности экспонатов было введено в действие декретом 1977 года.

Таким образом, в залах музея Пикассо обязано работать не менее 63% персонала, в Фонде Миро – 57%.

Сообщается, что MagmaCultura также разослала работникам служебную записку с угрозами о применении дисциплинарных мер в случае участия в забастовке.

Работники планируют возобновить забастовку 3 и 5 апреля.