Монастырю в Льядо присвоен статус объекта, представляющего национальный интерес

Монастырь представляет собой один из важнейших образцов средневековой архитектуры в Каталонии, который отражает процесс развития строительства и формирования духовных общин в Средние века.

Каталонские власти также постановили определить территорию охранной зоны вокруг монастыря и церкви.

Постройки, которые входят в состав современного комплекса, датируются XII веком, а позже подвергались изменениям. Самые ранние упоминания о месте отправления культа относятся к 1089 году, а с 1925 года церковь Санта-Мария носит статус исторического памятника.

На территории монастыря есть внутренний дворик, окружённый крытой галереей, а внутри находится трапезная, сакристия, капитулярный зал и крыло с кельями, где сейчас размещается мэрия Льядо. В архитектурный ансамбль входят ещё несколько зданий, в том числе старинный госпиталь, который в XVIII веке стал обителью раздатчика милостыни, а также дом кистера и дом постельничьего, которые позже в XVII-XVIII веке превратились в жилые дома.