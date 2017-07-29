Международный цирковой фестиваль переезжает в Жирону

Международный цирковой фестиваль «Золотой слон», проводившийся на протяжении последних шести лет в Фигерасе, пройдёт в следующем году в Жироне.

В последнее время администрация фестиваля занималась поисками нового места для его проведения из-за финансовых затруднений, которые испытывают местные органы управления, а также ввиду сложностей, связанных с работой в условиях ветров-трамонтан.

Фестиваль в Жироне состоится 22-26 февраля 2018 года. Шатры разместят на Марсовом поле в парке Девеса. 300 тысяч входных билетов поступят в продажу на официальном сайте мероприятия 3 августа.

Несколько организаций уже подтвердили своё участие в конкурсе. Среди них – Росгосцирк, Национальный Вьетнамский цирк и Национальный Пхеньянский цирк с новыми акробатическими труппами. На фестивале покажут 24 оригинальных представления, которые будет судить международное экспертное жюри. Мероприятие будет приурочено к 250-летию возникновения современного цирка.