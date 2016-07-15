Мэтт Дэймон представил в Мадриде новую часть саги о Джейсоне Борне

Спустя почти десять лет после премьеры фильмы "Ультиматум Борна" Мэтт Дэймон вновь вернулся на экраны в образе одноименного шпиона, пишут информагентства Испании. По словам самого актера, на его решение повлияло желание публики и тот факт, что новую серию саги снимал Пол Гринграсс.

"Это зрители убедили нас. В течение нескольких лет люди подходили ко мне и спрашивали: "Когда ты снова появишься в"Борне"? Нужно снять еще один фильм", - поделился Дэймон в ходе интервью во время своего визита в Мадрид, где прошла презентация картины. Несмотря на неоднозначные результаты спин-оффа 2012 года "Эволюция Борна", в котором снялся Джереми Реннер, фанаты саги остались ей верны, и, по словам Дэймона, они заслуживали еще одного сиквела. "Мы должны были выразить благодарность", - отметил актер.

Дэймон признал, что основным условием его участия в проекте была работа под началом Пола Гринграсса в качестве режиссера. Именно он снял "Превосходство Борна" и "Ультиматум Борна". "Я всегда говорил, что не буду сниматься без Пола, и я не знал, вернется ли он к работе. Мы остались довольны нашей работой. Мы сделали три фильма, которыми я горжусь, но убедила его именно публика", - настаивает исполнитель главной роли. Важное место в сюжете картины занимает технологическая составляющая. Дэймон подчеркивает, что она была необходима, так как Борн – сын своей эпохи.

Во время визита в Мадрид президент клуба "Атлетико" Энрике Сересо подарил актеру форменную футболку. Кроме того, актер, страстный поклонник этого вида спорта, пообщался с одной из звезд команды Филипе Луисом.