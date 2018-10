Metallica даст концерты в Мадриде и Барселоне в мае

Как сообщили на этой неделе менеджеры легендарных металлистов, в испанской столице шоу пройдёт в районе Вальдебебас, там же где, в июле проходил фестиваль Mad Cool. В Барселоне концерт состоится на стадионе Olímpic. На разогреве будут Ghost и Bokassa.

Тур по Европе начнётся 1 мая с Лиссабона и будет включать 25 городов.

Билеты на концерты в Испании можно будет купить, начиная с пятницы, в точках продаж сети Live Nation. Как сообщают организаторы, в подарок поклонники смогут получить последний альбом группы Hardwired To Self-Destruct на диске или в цифровом формате. К тому же, билет предоставит доступ к бесплатному скачиванию концерта в MP3.

Дополнительно самые преданные фанаты смогут за 598 евро купить единый билет The Wherever I May Roam Black Ticket, по которому можно попасть на любые шоу Metallica в Европе в 2019 году. К тому же, он открывает доступ к специальным предложениям.

