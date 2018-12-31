Месси вдохновил композитора на написание музыки для оркестра

Композитор аргентино-итальнского происхождения Даниэль Пачитти написал концерт для виолончели с оркестром в честь игрока ФК "Барселона" Лионеля Месси.

По словам композитора, он посвятил музыку футболисту "за его изумительную магию, сверхъестественные способности, поразительный талант и исключительное мастерство, образцовые душевные качества и скромность". Пачитти также назвал Месси одним из самых выдающихся звёзд спорта всех времён.

Концерт в трёх актах был впервые дан в Германии и Швейцарии в минувшем ноябре. Музыка, посвящённая аргентинскому футболисту, звучала в том числе в Берлинской филармонии.