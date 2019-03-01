The Walt Disney Company находится в поиске мест для съёмок ремейка мультфильма «Русалочки», который превратится в полнометражный кинофильм. Уже начались официальные переговоры с Ахаркией (Малага) и Майоркой. Создатели считают, что эти локации больше других соответствуют требованиям.

Студия обратилась к Кинематографическому агентству Ахаркии за предложением по лучшим пещерам, замкам и бухтам. В Ахаркии представили на суд Disney пещеру Нерхи, пещеру Сокровищ (Куэва-дель-Тесоро) и крепости в Велес-Малаге. Среди других локаций – Маро, Торре-дель-Мар, Альмайате, Чильчес, Бенахарафе и Торрокс.

В совете по туризму отмечают значимость того, что одна из самых известных киностудий мира обратила внимание на Атархию. В Содружестве муниципалитетов Коста-дель-Соль добавили, что это стало возможным благодаря тому, что Кинематографическое агентство Ахаркии вошло в состав Сети городов Андалусской кинокомпании, которая занимается привлечением кинопроектов в регион.

Disney также рассматривает возможность проведения съёмок фильма в разных частях Майорки. В частности, студию привлекают пещеры на побережье острова.

Съёмки новой «Русалочки» должны начаться в следующем году. Выход фильма запланирован на 2021 год.