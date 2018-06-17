Как выглядел первый испанский флаг?

Испанские исследователи обнаружили эмблему, которая может считаться первым флагом страны. Она возникла после Реконкисты и принадлежала объединённому испанскому королевству.

Находка тесно связана с именем генерала Гонсало Фернандеса де Кордоба, который был известен своими военными и дипломатическими достижениями и получил прозвище «Великий Капитан».

Исследователи из Университета Овьедо и Морского музея обнаружили в архиве Симанкаса (Вальядолид) документы, в которых описан флаг объединённой Кастилии и Арагона. Великий Капитан выступал под ним в неапольской военной кампании 1500-1504 года. По мнению исследователей, он может считаться «первым флагом, под которым выступало испанское войско в начале Нового времени», а также первым флагом Испании как объединённого королевства.

Благодаря записям, найденным в архиве, и другим исследованиям об этой эпохе, учёные смогли дать довольно точное описание первого испанского флага. В центре полотна расположен герб, разделённый на четыре части, с символикой Кастилии и Арагона. Небольшое пространство также отведено для недавно присоединившейся Гранады, что, по мнению экспертов, свидетельствовало о пропаганде идеи расширения королевства. Они также обнаружили на гербе отсылки к католическим королям и разным регионам Пиренейского полуострова.

Исследователи отмечают, что этот флаг мог быть некоторым образом связан с флагом Малаги, возникшим позже.

В ходе изучения архивов, обнаружились и другие сведения, пролившие свет на личность Великого Капитана. Учёные обнаружили ранее не известные портреты Фернандеса де Кордоба, которые являются единственными, сделанными при жизни генерала. В ноябре 2017 года исследователи представили результаты исследования в публикации «Настоящее лицо Великого Капитана».