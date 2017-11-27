Исследователи из Лериды изучают феномен охоты на ведьм

В рамках исследовательского проекта "Говорили и было", посвященному магии и реализуемому при поддержке Сети музеев Лериды, на сегодняшний день было проведено около 70 интервью. Как сообщают информационные агентства Каталонии, в ходе бесед люди рассказали о своем опыте встреч с ворожбой, личном или опосредованном: в 30-40-х годах прошлого столетия еще встречались люди, сталкивавшиеся с волшебством лично.

Авторы проекта, историк По Кастельс и исследователь Нурия Морельо, рассказали о своих наработках в ходе мероприятия в Экомузее муниципалитета Эстерри-д’Анеу. Их основная задача заключается в том, чтобы задокументировать историю охоты на ведьм. По словам Кастельса, пиренейские комарки считаются ее европейской колыбелью: в Пальярсе существуют записи о первых в регионе судах над ведьмами, и, кроме того, именно здесь был принят первый соответствующий закон, датирующийся 1424 годом.

По мнению исследователей, изучение данного феномена крайне важно, так как многие информаторы, которых с каждым разом становится все меньше, могут предоставить очень ценные сведения. Представители Сети музеев также отмечают важность устных источников, поэтому сейчас ведется интенсивная работа по сбору информации. Этнографическую составляющую дополняют исторические исследования: так, Нурия Морельо рассказала об обнаружении связи между преступлениями и документами, связанными с охотой на ведьм. По ее словам, чаще всего ворожей обвиняли в насылании болезней и штормов, проникновении в дома и сглазе. В описаниях ведьм встречаются похожие характеристики: таковыми считали пожилых, бедных, одиноких женщин, чужестранок или тех, в чьем поведении наблюдались странности. По этой причине Морельо считает изучение данного вопроса с позиции гендера крайне интересным.