Испанский фильм «Невидимая рука» победил в парижском конкурсе

Жюри отметило, что фильм «представляет одновременно простое и сложное видение мира труда». Также судьи оценили то, как режиссёр «использовал вымысел, чтобы критически задокументировать реальность».

Благодаря победе в конкурсе, Масиан получил приглашение дать мастер-класс в Сорбонне. 38-летний уроженец Мурсии снял ещё семь картин, большинство из них – короткометражки.