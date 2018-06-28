Испанский фильм «Невидимая рука» победил в парижском конкурсе

Фильм испанского режиссёра Давида Масиана «Невидимая рука» (La mano invisible) получил премию Университета Сорбонны. Картина заняла первое место на конкурсе Dífferent! L'autre cinéma espagnol.
Жюри отметило, что фильм «представляет одновременно простое и сложное видение мира труда». Также судьи оценили то, как режиссёр «использовал вымысел, чтобы критически задокументировать реальность».
Благодаря победе в конкурсе, Масиан получил приглашение дать мастер-класс в Сорбонне. 38-летний уроженец Мурсии снял ещё семь картин, большинство из них – короткометражки.Темы: Культура