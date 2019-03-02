Испания переживает бум турецких «мыльных опер»

На канале Divinity большим успехом пользуются «Сухан» (Sühan), «Чёрная любовь» (Kara Sevda), «Маленькие убийства» (Stileto vendetta) и «Ранняя пташка» (Erkenci Kus).

Как отмечают в группе Mediaset, Испания не сразу переняла моду на турецкие сериалы, которые пользуются особой популярностью в Румынии, Болгарии и Словакии. Лишь после того как продукт завоевал любовь зрителей в других странах, испанские медиакомпании приняли решение вывести его на рынок страны. В результате «Чёрная любовь» и «Сухан» вошли в число самых востребованных фильмов на интернет-порталах Mediaset.

На Divinity отмечают, что зрители устали от классических «мыльных опер» и сериалов о наркоторговцах со стандартной сюжетной линией и требуют новых продуктов. Специалисты говорят о том, что по сравнению с латиноамериканскими сериалами турецкие представляют собой более современные социальные драмы и создают более сильную эмоциональную связь со зрителем. В дополнение к этому, они отличаются стилем съёмки и наличием большого количества сцен в окружении природы.