Художник с острова Тенерифе извинился за свои граффити

Художник граффити, которому приписывают создание более чем 200 рисунков на острове Тенерифе, снял видеообращение, в котором выразил раскаяние и рассказал своим коллегам по цеху о важности последствий незаконного создания подобных работ. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-службу полиции города Санта-Крус.

26-летний художник был идентифицирован и оштрафован местным отрядом защиты городской среды (Proteu). В рамках соответствующего разбирательства было доказано авторство семи рисунков в различных точках города. Каждый из административных актов может грозить ему штрафом в размере 600 евро.

Первый заместитель мэра и советник по вопросам гражданской безопасности и мобильности Саида Гонсалес отметила важность работы, проводимой в данной сфере местной полицией и муниципальными властями. «Чтобы те, кто загрязняет наш город, понесли ответственность за свои поступки, необходима постоянная борьба, которая требует многих часов слежки, расследований и самоотверженности», - отметила Гонсалес. Она также положительно оценила факт осознания последствий их действий самими нарушителями.

При создании видео вышеупомянутый художник использовал архивные изображения, которыми он обычно делился в социальных сетях и мессенджерах. Офицеры местной полиции оценили его готовность к сотрудничеству и призывы к совести, адресованные коллегам по цеху.