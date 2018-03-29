Хавьер Бардем сыграет Эрнана Кортеса

Сценарий к фильму написал Стивен Зеллиан, получивший в своё время Оскар за «Список Шиндлера». Он основан на тексте покойного Дальтона Трамбо, который был написан ещё в 60-ые годы для проекта «Монтесума», посвящённого взаимоотношениям Кортеса с императором ацтеков. Идея вновь получила своё развитие в 2014 году, благодаря студии DreamWorks.

В числе продюсеров нового мини-сериала Стивен Спилберг, Хавьер Бардем, Стивен Зеллиан, Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви.

Сюжет строится вокруг личности конкистадора и рассказывает об экспедиции 1519 года, во время которой был обнаружен один из крупнейших городов мира той эпохи.

Бардем заявил, что рад принимать участие в этом историческом эпике, который, по его словам будет полон драмы и конфликтов на фоне столкновения двух далёких цивилизаций.