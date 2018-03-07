Хавьер Бардем рассказал о совместных съёмках с Пенелопой Крус

Хавьер Бардем представил на испанском развлекательном ток-шоу El hormiguero свой новый фильм «Эскобар» (Loving Pablo), одну из главных ролей в котором исполняет его жена Пенелопа Крус.

Фильм рассказывает об отношениях наркоторговца Пабло Эскобара с его любовницей Вирхинией Вальехо.

В беседе с ведущим ток-шоу Пабло Мотосом Бардем описал, каково ему было снимать с женой одну из самых сложных сцен. Он рассказал, что «это была очень длинная и напряжённая сцена, и такую энергетику сложно поддерживать в течение такого количества часов».

По словам Бардема, после того, как сцена была отснята, Крус заявила, что не хочет видеть мужа, отправила его бриться и спать в другую комнату. Бардем послушав жену, тщательно вымылся в душе, чтобы «избавиться от негативной энергии персонажа», которого актёр назвал «монстром».

Интерес Бардема к фигуре наркоторговца возник давно, со времён выхода фильма «Кокаин» (1999), в котором также играла Крус, а Эскобар фигурировал как второстепенный персонаж. Испанский актёр отклонил несколько предложений сыграть роль колумбийского наркобарона, поскольку, по его мнению, всем им чего-то не хватало. В своём же фильме Бардем хочет передать персонаж как можно более точно.