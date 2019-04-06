Хавьер Бардем не может найти работу в Испании

Знаменитый испанский актёр Хавьер Бардем посетовал на нехватку рабочих предложений у себя на родине.
«В Испании я работаю гораздо меньше, чем хотелось бы… Я не получаю предложений, потому что люди думают, что живу за границей или требую космических гонораров. А это не так», - рассказал Бардем агентству AFP.
Актёр подчеркнул, что если у фильма хороший бюджет, он, конечно, не откажется от денег. Но если финансирования нет, «тоже можно найти выход». «Я гибкий в этом плане», - заявил Бардем.Темы: Культура Хавьер Бардем