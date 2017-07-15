Гвадалахара: в полях цветущей лаванды пройдет концерт фламенко

Цветущая лаванда каждый год привлекает в небольшой городок Бриуэга (провинция Гвадалахара) тысячи туристов. В середине июля эти места, расположенные всего в 45 минутах езды от Мадрида, больше напоминают Прованс.
15 июля в 21:00 здесь пройдет концерт под открытым небом. Выступать будет певец Диего-эль-Сигала, который исполнит произведения в жанре фламенко. Стулья расставлены прямо в поле - между рядами цветущей лаванды. Действует дресс-код - необходимо приходить в белом. Рекомендуется надеть удобную обувь.Темы: Культура Туризм