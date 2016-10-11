"Голос монстра" стал самой удачной премьерой испанского проката

Новый фильм режиссера Хуана Антонио Байоны "Голос монстра" стал лучшей кинопремьерой Испании в этом году, собрав за первые выходные проката около 3,6 миллиона евро, свидетельствуют данные платформы ComScore. Помимо этого, лента, в которой снялись Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер и Фелисити Джонс, также вошла в первую мировую двадцатку самых популярных фильмов.

"Голос монстра" снят по одноименному роману Патрика Несса. Картина стала заключительной в трилогии, повествующей о сложных и эмоциональных отношениях между матерью и сыном. Первыми двумя стали "Приют" (2007) и "Невозможное" (2012).

Второе место среди самых популярных фильмов испанского проката в прошлые выходные занял мультфильм "Аисты", собравший более миллиона евро. За ним следуют "Дом странных детей Мисс Перегрин", "Полный расколбас" и "Механик: Воскрешение", каждый из которых собрал примерно по 900 000 евро.