Фотовыставка "Вино, душа женщины" пройдет в Кадисе с 18 сентября по 2 октября, сообщает издание La Voz de Cádiz. Увидеть ее можно будет в выставочном зале Территориального управления по адресу Карпинтерос-де-Рибера, 2.

Впервые экспозиция была представлена в Хересе. Идея ее создания принадлежит местной компании Jonocla Fotografía. Выставка призвана показать роль женщины в виноделии и сделать ее главной героиней мира, который пока считается исключительно мужским. На представленных изображениях запечатлены женщины, причастные к самым разным этапам производства – сборщицы, химики, инженеры, смотрительницы и укладчицы виноделен, энологи, сомелье, гиды и многие другие.

Для реализации проекта сотрудники Jonocla отобрали более 100 женщин из винодельческой сферы. Фотографии станут наглядным свидетельством их страсти к вину, преданности своей работе, заботе и осторожности, с которыми они ее выполняют, вкладывая в процесс всю свою душу и характер.