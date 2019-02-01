Фотопроект объединил Гражданскую войну и современность в Испании

Уроженец Чикаго с испанскими корнями Себастьян Махар представил фотопроект Pasado en Paralelo («Параллельное прошлое»). Он позволяет зрителю отправиться в прошлое, в эпоху Гражданской войны в Испании, с помощью изображений, на которых объединены современные снимки улиц Мадрида и фото времён Гражданской войны.

Старые снимки, которые Махар использовал для фотомонтажа, были сделаны в период с 1936 по 1939 год, а современные изображения он взял с карт Google. По словам автора, подобные фото обычно воспринимаются как что-то далёкое, а современный контекст позволяет понять, что трагические события происходили совсем рядом.

Автор добавляет, тема Гражданской войны и диктатуры в Испании по-прежнему остаётся неоднозначной.

Проект в некоторой степени связан с историей семьи Махара, прапрадед которого погиб во время Гражданской войны.