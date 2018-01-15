Финальные сцены нового фильма с участим Джуда Лоу и Блейк Лайвли снимут в Альмерии

Съемки нового фильма "Секция ритма" режиссера Рид Морано с участием Джуда Лоу и Блейк Лайвли частично пройдут в Альмерии, сообщает The Olive Press. По предварительным данным, это принесет местной казне около семи миллионов евро, что примерно эквивалентно доходу от размещения туристов на 5 000 ночей. Сейчас съемки ведутся в Дублине и Нью-Йорке, после чего кинозвезды прибудут в Андалусию для работы над финальными сценами.