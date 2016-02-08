Фильм "Трумэн" стал абсолютным триумфатором премии "Гойя"

Фильм Сеска Гая "Трумэн" (Truman), повествующий о двух друзьях, один из которых борется с тяжелой болезнью, стал абсолютным триумфатором очередной церемонии вручения премий "Гойя", завоевав 5 статуэток. Наградами были отмечены исполнители главной (Рикардо Дарин) и второстепенной (Хавьер Камара) мужских ролей.

Как сообщают информационные агентства Испании, один из фаворитов этого года, картина "Невеста" (La Novia), одержала победу всего в двух номинациях из 12, в которых была представлена: "Лучшая операторская работа" и "Лучшая женская роль второго плана".

Лента Гая, в свою очередь, получила статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая главная мужская роль" и "Лучший актер второго плана". Второе место по числу премий занял фильм "Никому не нужна ночь" (Nadie quiere la noche) режиссера Исабель Койшет, одержавший победу в категориях "Лучший продюсер" и "Лучший саундтрек".

Кроме того, удачной для режиссера Даниэля Гусмана оказалась его дебютная работа "В обмен на ничего" (A cambio de nada), отмеченная наградами в номинациях "Лучший режиссерский дебют" и "Лучший мужской актерский дебют" (Мигель Эрран).

Фильм Фернандо Леона де Араноа "Идеальный день" (Un día perfecto), в свою очередь, одержал победу только в одной номинации из восьми – "Лучший адаптированный сценарий". Для кинематографиста эта награда стала уже шестой за его карьеру.

Стоит отметить, что Сеск Гай и молодой композитор Лукас Видаль оказались единственными, кто был представлен сразу в двух номинациях и в обеих одержал победу. Так, Видалю достались награды за лучший саундтрек и лучшую оригинальную песню, записанную вместе с известным исполнителем Пабло Альбораном.

Победительницей в номинации "Лучшая главная женская роль" стала Наталия де Молина, сыгравшая в фильме "Кров и еда" (Techo y comida). Лучшей дебютанткой признана Ирене Эсколар, снявшаяся в картине "Осень без Берлина" (Un otoño sin Berlín).