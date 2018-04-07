Фильм с Крус и Бардемом откроет Каннский фестиваль

Каннский кинофестиваль, который пройдёт в мае, откроет испаноязычный фильм иранского режиссёра Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Психологический триллер снимался в Испании. Картина также поборется за пальмовую ветвь. Впервые за шесть лет фильм, открывающий фестиваль, также является претендентом на главный приз.

Фильм рассказывает историю женщины, вернувшейся из Буэнос-Айреса в родную деревню в Испании с мужем и детьми.

Картину покажут на кинофестивале 9 мая, на следующий день после открытия.