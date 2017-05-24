Второй по счету Фестиваль света и авангарда пройдет в Саламанке с 15 по 18 июня, сообщает газета ABC. Его гости смогут познакомиться с последними тенденциями в сфере светового искусства и увидеть с новой стороны архитектурное и историческое наследие города, имеющего статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря поддержке местной мэрии и компании Iberdrola в мероприятии смогут принять участие зарубежные и независимые художники, а также студенты. На четыре ночи фасады самых знаковых зданий Саламанки превратятся в холсты для творчества.

Эпицентром фестиваля станет центральная площадь Пласа-Майор. Кроме того, важное место в его программе займут знаменитый Дом с ракушками, на фасад которого будут проецироваться творения студентов двух университетов Саламанки, и площадь Пласа-де-Анайя, где свой проект представит приглашенный франко-японский дуэт Nonotak Studio. Маршрут завершится в монастыре доминиканцев Сан-Эстебан, где будет творить известный мексиканский художник Рафаэль Лосано-Эммер.

Фестиваль начнется 15 июня в 23:00 в разных точках города, благодаря чему посетители смогут создать собственные маршруты. В общей сложности мероприятие объединит семь площадок – площадь Пласа-Майор, Дом с ракушками, парк Колон, а также еще четыре монумента, где будут проецироваться работы приглашенных художников – вышеупомянутого Рафаэля Лосано-Эммера, Фелисье д’Эстьен д’Орвев, дуэта Nonotak Studio и испанцев Хосе Марии Круса Новильо и Хуана Гомилы.