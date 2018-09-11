Фасад Музея Прадо превратится в холст

Музей Прадо в Мадриде готовится отпраздновать своё двухсотлетие в 2019 году и разрабатывает специальную программу по этому случаю. Тем не менее, технические сложности не позволят музею предстать во всей красе в свой юбилей. Фасад здания пинакотеки нуждается в ремонте.

В июле Совет министров согласовал выделение полумиллиона евро на срочные работы, после того как Институт культурного наследия Испании представил отчёт по состоянию зданий. В нём среди прочего, сообщалось, что портал на фасаде Веласкеса имеет трещины и повреждения, а на фасаде Касон-дель-Буэн-Ретиро отсутствуют некоторые элементы и крепления.

В музее приняли решение провести работы с внешней стороны на всех основных зданиях Прадо. Они продлятся в общей сложности 16 месяцев, а затраты на весь объём работ составят 4 млн евро.

Таким образом, фасады придётся спрятать, но в музее не отчаялись и решили превратить недостаток в достоинство. Ткань, укрывающая здания, послужит холстом для проектов, посвящённых праздничным мероприятиям. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что на гигантский холст перенесут знаковые изображения, которые смогут раскрыть двухсотлетнюю историю Прадо.