Драма о коррупции "Королевство" и комедия "Чемпионы" - триумфаторы кинопремии «Гойя»

В Севилье прошла церемония награждения кинопремии «Гойя». Лидером по количеству наград стала драма о коррупции «Королевство» (El Reino). Лента победила в семи номинациях, включая лучшую режиссуру (Родриго Сорогойен) и лучшую главную мужскую роль (Антонио де ла Торре). Тем не менее, главная награда в категории «за лучший фильм» досталась комедии «Чемпионы» (Campeones) режиссёра Хавьера Фессера.

Оба фильма были фаворитами в этом году. «Чемпионы» были отмечены ещё в двух категориях: актёр Хесус Видаль получил статуэтку за лучший дебют в кино, а композиция Este es el momento Коке Мальи была названа лучшей песней. «Королевство» также было удостоено награды за лучшую мужскую роль второго плана (Луис Саэра), лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку и звук.

Мелодрама «Кармен и Лола» (Carmen y Lola) режиссёра Аранчи Эчеваррии и фантастическая комедия «Суперлопес» (Superlópez) Хавьера Руиса Кальдеры получили по две награды, «Тень закона»( La sombra de la ley) Дани де ла Торре и «Человек, который убил Дон Кихота» (El hombre que mató a Don Quijote) Терри Гильяма – по три . Награды пророчили фильму «Лабиринты прошлого» (Todos lo saben) иранца Асгара Фархади, однако он остался ни с чем.

Кроме того, премиями «Гойя» были отмечены «Холодная война» (Zimna wojna) Павла Павликовского как лучший европейский фильм и «Рим» (Roma) Альфонсо Куарона как лучший ибероамериканский фильм.

Лучшей актрисой в этом году оказалась Суси Санчес за главную роль в драме Рамона Саласара «Болезнь в воскресенье» (La enfermedad del domingo), а Эва Льорач получила награду за кинодебют в детективе Карлоса Вермута «Кто будет тебе петь» (Quién te cantará).