Дом Веласкеса в Севилье превратят в музей

Дом, в котором родился Диего Веласкес, куплен группой частных лиц, которые планируют превратить его в музей, посвящённый не только художнику, но и Севилье эпохи золотого века.

Сумма сделки составила 1,4 млн евро. До этого здание в столице Андалусии принадлежало бренду Victorio & Lucchino, а на протяжении последних 6 лет было закрыто, после того как перешло в собственность Banco Popular из-за долгов дизайнеров.

Музеефикацию планируется провести по образцу таких достопримечательностей как дом-музей Джеймса Джойса в Дублине или Хосе Луиса Борхеса в Буэнос-Айресе. Пока стоимость реставрации здания, где располагалась мастерская дизайнеров, неизвестна. Новые владельцы надеются открыть музей в марте 2019 года.

По подсчётам разных исследователей, Веласкес прожил от 2 до 10 лет с момента рождения в доме, который принадлежал его дедушке и бабушке.

Здание включает 2 этажа, позже был надстроен третий. Постройка 16 века представляет собой традиционный «коррал», в котором комнаты разного назначения окружают внутренний дворик.

В музее не будут выставляться оригиналы работ художника, которые находятся в коллекциях крупных музеев по всему миру. Оригинальная мебель или какие-либо личные вещи тоже не сохранились. В связи с этим, по задумке авторов, будет создана экспозиция «с эффектом погружения», которая позволит отправиться в «путешествие в Севилью 16 века рука об руку с Веласкесом».