Disney снимет фильм "Дон Кихот " в стиле "Пиратов Карибского моря"

Студия Disney начала работу над фильмом, основанным на романе Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Адаптацией произведения занимается Билли Рэй, сценарист фильма "Голодные игры". По сведениям Hollywood Reporter, по своей общей атмосфере картина будет напоминать сагу "Пираты Карибского моря".

Роман повествует об испытаниях, выпадающих на долю одержимого идеями рыцарства Дон Кихота. Вдохновившись прочитанными книгами, он отправляется на поиски приключений в компании своего верного оруженосца Санчо Пансы и коня Росинанта. Произведение было издано на 145 языках и стало самым переводимым в мире после Библии.

В отличие от творений знаменитого современника Сервантса, Уильяма Шекспира, которые неоднократно были адаптированы для широкого экрана, экранизация романа о Дон Кихоте оказалась непростой задачей. Британский режиссер и бывший участник комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиам намеревался снять собственный фильм о приключениях хитроумного идальго, однако из-за правовых разногласий процесс затянулся на 18 лет. Впрочем, ему удалось выпустить документальный фильм о своих злоключениях при работе над картиной, который был назван "Затерянные в Ла-Манче". Ранее в этом месяце Гиллиам рассказал, что очередная попытка закончить полнометражную ленту не увенчалась успехом из-за отсутствия финансирования.