Cirque du Soleil обоснуется неподалеку от Барселоны

С 2018 года один из филиалов знаменитого цирка Cirque du Soleil обоснуется в городе Оспиталет-де-Льобрегат рядом с Барселоной, сообщает издание Expansión. По условиям соглашения, канадская труппа будет базироваться там до 2030 года. Второй по величине муниципалитет Каталонии, в котором по состоянию на конец 2014 года проживало 257 055 человек, предоставит для установки шатров цирка земли площадью 19 000 квадратных метров. В этот четверг будет подписано соответствующее соглашение между мэрией города во главе с Нурией Марин и вице-президентом гастрольного департамента Cirque du Soleil Финном Тейлором.

Планируется, что в период с 2018 по 2030 годы цирк представит в Оспиталете от пяти до семи различных представлений. Они будут проводиться раз в два года. Премьера первого шоу намечена на весну 2018 года.

Это решение стало крайне важным для города, который на протяжении долгого времени работает над укреплением своих позиций в культурной и международной панорамах. Его важным преимуществом является близость к Барселоне и опыт приема выставок, в том числе знаменитого Mobile World Congress (MWC). Помимо этого, городская администрация одобрила ряд новых муниципальных регламентов, подразумевающих налоговые льготы для компаний культурной сферы.

Приближенные к сделке источники отмечают, что переговоры начались несколько месяцев назад. Представители Cirque du Soleil на протяжении долгого времени искали возможное место размещения в Барселоне или ее окрестностях, однако процесс не продвигался в силу отсутствия гарантий физической доступности территорий.