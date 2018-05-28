Чем удивит посетителей выставка кукол MuñecArt в Аликанте?

Выставка кукол MuñecArt пройдет в Аликанте в начале июня. В этот раз она полна сюрпризов.

«Во-первых, конечно же открытие 6 июня в 13.00. В этом году мы проводим его в американском стиле 40-х прошлого века. Помимо музыки и, конечно же, кукол, вас ждет незабываемое страстное шоу "More amore". Впервые в Аликанте, специально для MuñecArt, актриса театра Образцова, Катя Михеева, покажет свой номер», - рассказывают организаторы.

«Также вы испытаете удачу в лотерее с розыгрышем ценных призов. Кроме того, вас непременно порадует репортажная съемка компании "Dublin live TB", которые специально приедут в Аликанте.

У вас будет возможность оказаться в кадрах культурной хроники столицы Ирландии. Количество билетов на церемонию открытия ограничено!» - предупреждают они.

7 июня, не сбавляя темпа, с утра можно посетить бесплатный шоу-класс одного из самых авангардных и смелых современных мастеров Тины Васса. «Чуть позже мы приготовили отдельный сюрприз для деток. Мы привезем настоящий профессиональный кукольный театр», - говорят организаторы.

Актриса Ольга Скиданова покажет спектакль, поставленный по итальянской сказке "Сеньора Сосиска". Спектакль длится около 40 минут, на испанском языке, и подходит даже для трехлетних малышей.

Количество мест на спектакль всего 50 человек. Успейте на него записаться!

8 июня вечером пройдет розыгрыш благотворительной лотереи. «У вас будет возможность не только сделать доброе дело, оказав помощь тем, кто в ней нуждается, но и выиграть авторскую работу всего за пять евро», - отмечают организаторы.

Кроме всего прочего, посетители смогут пройти полноценное обучение искусству куклы у знаменитых мастеров, которые приедут на MuñecArt.

Почитать интервью со знаменитыми мастерами и купить билеты можно на сайте munecart.eu.