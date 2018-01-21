Бразильский фотограф создал серию сферических аэропанорам Барселоны

Бразильский фотожурналист Бруно Аленкастро представил проект панорамных снимков Барселоны. С помощью дрона он сделал серию фотографий с воздуха, после чего создал сферические коллажи в стиле «маленькая планета».

Известные места каталонской столицы в работах бразильца предстают в формате 360º. По словам фотографа, проект родился в результате эксперимента в поисках нового взгляда на достопримечательности Барселоны.

На 10 снимках, вошедших в проект, запечатлены храм Саграда-Фамилия, бульвар Ла-Рамбла, стадион Камп-Ноу, пляж Барселонета, парк Сьютаделла, смотровая площадка Туро-де-ла-Ровира и гора Тибидао.

Некоторые фото были опубликованы на странице фотографа в социальной сети Instagram. Он планирует в дальнейшем расширить проект и представить в таком же формате и другие города.

С работами Бруно можно ознакомиться в его "Инстаграме"