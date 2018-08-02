Больница в Оспиталет-дель-Инфант пополнила список испанских культурных ценностей

Готическое здание представляет собой образец архитектуры, уникальный как для Каталонии, так и для всей Европы. Постройка была возведена в 1323 году инфантом Педро, графом де Прадес, с разрешения архиепископа Таррагоны и Папы Климента VI. Изначально больница получила название Hospital del Coll de Balaguer, а в XV веке была переименована в Hospital de l'Infant («Больница Инфанта»), что и дало название городу.

Сам памятник, а также многочисленные ценности, которые хранятся внутри, отныне находится под охраной государства.

До настоящего времени сооружение дошло в виде неоднородного комплекса, как с точки зрения структуры, так и с точки зрения собственности. Некоторые элементы больницы принадлежат государству, например, площади Поу и Беренгер-д'Энтенса, а также небольшое патио в юго-западной части. Остальные же части больницы находятся в частной собственности и принадлежат разным людям.

Власти планируют не только сохранять внешний вид самого здания, но и следить за тем, чтобы новые постройки гармонично вписывались в ансамбль.