Боб Дилан даст концерт в Барселоне в конце марта 2018 года в рамках тура по Европе. Впервые в своей карьере музыкант выступит в театре «Лисео».

Переговоры о дате выступления легендарного музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года ведутся с лета. Изначально предполагалось, что «Лисео» будет закрыт во второй половине марта из-за ремонтных работ, а также из-за празднования Страстной недели, однако, как сообщает ABC, стороны достигли договорённости.

Подробности о визите Дилана, включая время и даты выступлений, а также цены на билеты, станут известны в ближайшие недели.

В предыдущий раз американский музыкант выступал в Барселоне 4 июля 2015 года после выхода альбома Shadows in the night. В конце марта 2017 года Дилан выпустил новый альбом Triplicate.